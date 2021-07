El sonido de Metallica es el sonido del Metal

Cuando se piensa en rock y metal se piensa en Metallica: su sonido no solo es fuerte y poderoso, sino que es uno de los más importantes en la historia del género.

Si acaso el rock es fuerte, estruendoso, con tanta energía como para mover el suelo bajo nuestros pies, entonces no hay una banda que lo personifique mejor que Metallica. Cuando se dieron a conocer al mundo con su álbum Kill ‘em all , lanzado en 1983, los amantes del rock reconocieron una actitud agresiva, una personalidad llena de fuerza; reconocieron a una de las bandas que partiría la historia del metal en dos. “Era brutal, abrasivo y divertidamente agresivo”, escribió el periódico The Guardian en un artículo sobre la banda.

“Canciones como Hit the lights , Whiplash y Metal militia anunciaban la llegada de una fuerza musical nueva, joven y mucho más ácida; una tormenta de arrogancia, acné y antagonismo que empañó permanentemente la línea entre el punk y el metal. Más que nada, sonaba como el futuro”.

Pero no se confunda: pese a que muchos quieren pensar que el sonido de Metallica es solo ruido, hay armonías, hay ritmos y estructuras que muestran a una banda osada y ambiciosa. Desde sus segundo álbum la banda ha perseguido explorar nuevos sonidos, más complejos y atrevidos, con canciones como For whom the bell tolls y Fade to black , y han creado himnos del género que son obligatorios en cualquier recuento de la historia del género, como Master of puppets y Enter sandman .

Rock duro, Metallica

Su más reciente proyecto es The Metallica Blacklist, una reinterpretación de su quinto álbum por parte de más de cincuenta bandas y artistas de todo el mundo. Hasta ahora solo hemos visto pedazos de este ambicioso proyecto, como la interpretación de Sad but true por parte de artistas como Sam Fender y St. Vincent, ¡pero no podemos esperar a ver el resultado final! Nos hemos tomado la libertad de compilar los mejores éxitos de casi cuatro décadas de rock y metal en esta playlist que recoge lo mejor de Metallica. Reviva los mejores momentos de una de las bandas de rock más grandes con nosotros; llene su casa de energía y actitud con Metallica.

