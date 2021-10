El sonido de Yatra

Con su voz seductora y su facilidad para saltar de un género a otro, Sebastian Yatra se ha convertido en una de las voces más icónicas del pop en español.

No hay nadie que suene como Sebastian Yatra. No hay nadie que pueda capturar la sensación de estar perdidamente enamorado como lo hace él en sus letras; no hay una voz tan seductora, que nos invita a compartir lo más íntimo de nuestras vidas, como la de Yatra; no hay un artista que salte y experimente tanto con los géneros musicales como él.

“Experimento cualquier tipo de música, que me haga vibrar que me haga sentir”, confesó en una entrevista con la revista Seventeen. “Me siento tan bien viajando por diferentes géneros, tranquilo”.

Sebastian Yatra es único, así como su sonido.

Por eso es que, para quienes quieren conocer a uno de los cantantes pop más grandes del momento, traemos una playlist con los temas más románticos y movidos de este artista colombiano.

Pop de marca, Sebastián Yatra

Desde sus primeros éxitos como su hit El psicólogo , pasando por su etapa más romántica en canciones como Cristina , y llegando a sus colaboraciones y experimentos musicales más recientes como Chica ideal junto a Guaynaa, esta es una mirada completa a una de las voces más populares de la música latina.

Su más reciente sencillo, Tacones rojos, es una canción que captura lo más romántico y seductor de su voz, de su personalidad.

Es una carta de amor como ninguna otra. “La canción fue inspirada por los rayos de luz que iluminan la mañana al entrar por tu ventana”, dijo Yatra, “y que tienen la capacidad de llevarte a un lugar totalmente nuevo, feliz e inspirador”. Y ciertamente, tanto como la canción como su video musical nos hacen sentir felices, inspirados, enamorados.

No hay nadie que suene como Sebastian Yatra, y esta selección musical es la mejor y más rítmica prueba de ello.

