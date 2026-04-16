Manta: Levantan memorial en homenaje a víctimas del terremoto de abril de 2016

El monumento se levanta en el sector de Tarqui.

La mañana del jueves 16 de abril de 2026, en Manta, se inauguró un memorial en homenaje a las 210 personas que murieron en esa ciudad producto del terremoto de magnitud 7,8 sucedido el 16 de abril de 2016.

El monumento, que registra los 210 nombres, se levantó en el sector de Tarqui.

"Hace diez años Manta vivió uno de los momentos más duros de su historia. Hoy queremos honrar la memoria de los hermanos y hermanas que nos miran desde el cielo", dijo la alcaldesa, Marciana Valdivieso.

Un homenaje de justicia social para las víctimas

El epicentro del terremoto fue Pedernales, ubicado en el norte de Manabí, aunque golpeó con fuerza al menos a diez ciudades cercanas, como Manta, y también a la provincia de Esmeraldas.

El jefe de Bomberos de Manta, Julio Roca, recordó que uno de los lugares más afectados de la ciudad fue el centro comercial Felipe Navarrete, donde trabajaron cinco días sin descanso y lograron rescatar con vida a una decena de personas.

Una de las personas que falleció en ese edificio fue la hija de Betty Cedeño, quien es líder del grupo Amores Eternos 16A, que impulsó la construcción del memorial.

Cedeño dijo que el monumento es un acto de "justicia social" para las víctimas, cuyos familiares aún esperan por ayudas gubernamentales prometidas tras la tragedia.

Familiares aún exigen la ayuda prometida

Explicó que les ofrecieron casas para los niños que quedaron huérfanos en Manta, como su nieta que en ese entonces tenía 4 años, pero que eso nunca se cumplió.

"Hubo mucho dinero en el tema del terremoto y no se ayudó realmente a quien había que ayudar", lamentó Cedeño, quien agregó que también han estado luchando, sin éxito, por bonos y seguros médicos para los menores.

La reconstrucción de las zonas afectadas ha estado marcada por denuncias de supuestos desvíos de fondos y sobreprecios que llegaron a los tribunales.

El año pasado, el exvicepresidente Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos, junto a otros exfuncionarios