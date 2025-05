El magnate Elon Musk dijo estar «decepcionado» con el megaproyecto fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El magnate Elon Musk anunció este miércoles, 28 de mayo del 2025, su salida del Gobierno de Donald Trump, tras expresar «decepción» por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que – según dijo- «socava» su trabajo como asesor de eficiencia.

«Ahora que mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador», dijo Musk -esta noche- en un breve mensaje en su cuenta de X.

El magnate Elon Musk dijo estar «decepcionado» con el megaproyecto fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, porque aumenta el déficit y dispara el gasto público, algo que «socava» su trabajo como asesor del Gobierno para aumentar la eficiencia y reducir el despilfarro.

Musk, que en los últimos meses ha ejercido como asesor especial de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), criticó al nombrado ‘Gran y hermoso proyecto de ley’, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense para su discusión.

«Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE», declaró Musk al programa CBS Sunday Morning, según fragmentos publicados por la cadena como adelanto a su transmisión el próximo domingo.

El multimillonario fundador de Tesla ofreció el martes la entrevista en medio de la campaña de prensa alrededor del lanzamiento del nuevo cohete Starship, fabricado por la empresa SpaceX de Musk.

«Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas. Es mi opinión personal», indicó.

Horas después, Trump evitó referirse directamente a Musk y a sus críticas al responder preguntas de periodistas en la Casa Blanca, y en su lugar, reiteró su respaldo al plan. «Necesitamos mucho apoyo (en el Congreso). Y ya lo tenemos», afirmó este miércoles.

