Caso en Ecuador: ¿Qué es la encefalomielitis equina y cómo se contagia?

En Ecuador se detectó un caso de encefalomielitis equina del Este en un caballo de Samborondón, provincia del Guayas. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) alertó y pidió a la ciudadanía tomar precauciones.

Existen tres tipos de encefalomielitis equina, la cuales son: del Este, Oeste y Venezolana. Estas son infecciones virales que pueden causar encefalitis (inflamación del cerebro) grave en los equinos (caballos, yeguas y burros) y humanos, indica The Center for Food Security and Public Health (Cfsph).

Esta infección se puede transmitir a los humanos por medio de picaduras de mosquitos. Sin embargo, no se ha comprobado la transmisión de persona a persona. A pesar de que las fuentes varían, el período de incubación del virus de la Encefalomielitis Equina del Este y del Oeste puede ser de 4 a 15 días y de 5 a 10, respectivamente.

«La EEE son de inicio y culminación brusca y de pocos meses de duración. La circulación enzoótica del virus se mantiene posteriormente por medio de mosquitos a roedores y posiblemente aves; puede haber transmisión incidental a equinos, al humano y a otros vertebrados cuando estos penetran en áreas de circulación viral enzoóticas», detalla la Organización Panamericana de la Salud (PAHO).

¿Cuáles son los síntomas?

La mayor parte de las infecciones son asintomáticas y los casos leves se presentan como cefalea febril o meningitis aséptica. Mientras que las infecciones graves se caracterizan por el comienzo repentino de:

cefalea (dolor de cabeza)

(dolor de cabeza) fiebre alta

signos meníngeos (irritación de las meninges)

(irritación de las meninges) estupo r (falta de reacción)

r (falta de reacción) desorientación

temblores

convulsiones ocasionales

ocasionales parálisis

Además, se puede observar dolor abdominal, vómitos y diarrea y algunos pacientes puede entrar en coma.

De acuerdo por la PAHO, los niños desarrollan edemas (inflación de tejidos) generalizados, edemas faciales o edemas periorbitales, junto con parálisis. Mientras que en los jóvenes también se puede observar una enfermedad bifásica, con aparente recuperación antes de la aparición de la encefalitis.

«En niños, la enfermedad del sistema nervioso central (SNC) puede producirse repentinamente, sin signos«, agrega la organización.

En el caso de los equinos los síntomas son:

Fiebre

Anorexia

Deambulaciones

Hiperexcitación

Depresión

Temperatura corporal elevada

corporal Decúbito (el animal se echa horizontalmente en el suelo)

En los casos más graves, puede evolucionar a hiperexcitabilidad, ceguera, ataxia, depresión mental grave, postración, convulsiones y muerte.

Letalidad hasta el 33%

El índice de mortalidad de la encefalitis EEE es elevado y el daño cerebral permanente generalmente grave, se produce en muchos pacientes sobrevivientes. Sin embargo, las personas que no desarrollan signos neurológicos se recuperan por completo después de una a dos semanas. También pueden aparecer infecciones asintomáticas.

«La tasa de letalidad varía de 0,3% al 33%, siendo las mas altas la de la EEE. Esta ultima, es la que se asocia más frecuentemente a secuelas neurológicas en los sobrevivientes», agrega el Cfsph.

¿Cómo protegerse?

Los experto recomiendan vacunar a los equinos para tratar de lograr una elevada cobertura de inmunización de la población en zonas consideradas de riesgo y administrar anualmente dosis de refuerzo. Asimismo, limpiar los establos.

Además, se insta a las personas a usar repelentes y ropa de protección, como pantalones largos y camisas mangas largas, con el objetivo de reducir el riesgo de picaduras. Colocar mallas metálicas o mosquiteros en puertas y ventanas, y limitar la exposición al aire libre en los horarios en que los mosquitos están activos, especialmente durante los brotes.

