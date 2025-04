Emilio Suárez: En la parte orgánica de la Constitución se deben hacer cambios profundos

“En la parte orgánica de la Constitución se deben hacer cambios profundos, se debería volver a las tres funciones del Estado”, asegura Emilio Suárez, abogado constitucionalista, sobre la propuesta de Asamblea Constituyente del presidente Daniel Noboa.

“La Asamblea Constituyente se dedica a redactar el borrador de Constitución, nada más. Por lo tanto todos los poderes constituidos siguen en funciones”, indicó Suárez este jueves 17 de abril del 2025 en el espacio Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Para el experto, una Asamblea Constituyente es un “mecanismo más gravoso de modificación a la Constitución” Por ello, dice que en caso de que exista un proceso constituyente, hay que modificar íntegramente la Constitución.

“Eso no quiere decir que no se vayan a dejar situaciones jurídicas, o derechos, o elementos constitutivos del Estado elementales, como tres funciones del Estado. Sin embargo, sí debería haber un cambio profundo que amerite un proceso constituyente», indicó Suárez.

Añadió que en caso solo de temas de seguridad, lo que se debería es reformar el Código Orgánico Integral Penal. Además, indicó que de acuerdo a la norma, no se puede eliminar derechos o garantías constitucionales, por medio de un proceso constituyente.

Suárez explicó que si el presidente quiere presentar una iniciativa de Asamblea Constituyente debe ir a la Corte Constitucional y presentar tres documentos: justificación de vía, considerandos y la pregunta que nos van a someter a la ciudadanía.

El constitucionalista dice que en caso de que ocurra el proceso constituyente, los ecuatorianos irían al menos tres veces a las urnas. Una para aprobar el desarrollo del proceso, el segundo es la elección de asambleístas y finalmente la aprobación.

«Es muy difícil hacer una Asamblea Constituyente exprés. El proceso Constituyente implica un acuerdo de la ciudadanía con una norma que nos debería regir varias décadas, no una década, no cinco años, no tres años, no un Gobierno», indicó Suárez.

