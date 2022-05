Fanáticos de «Los Simpson» piden terminar la serie tras nuevo espisodio con Billie Eilish

«Los Simpson», una de las series animadas más famosas en todo el mundo y que ha trascendido durante décadas en miles de familia, recibio nuevamente fuertes críticas.

Con más de 700 capítulos, «Los Simpson» ya no tienen el mismo impacto en la audiencia, que constantemente la critica y piden que sea terminada porque estaría destruyendo toda la imagen de la serie.

Los fanáticos de la serie la han criticado fuertemente, pues aseguran que los nuevos episodios no respetan la imagen creada de los personajes antiguos. Una crítica que se fortaleció después de que se estrenara el episodio, donde participa Billie Eilish.

En el capítulo, la cantante y compositora estadounidense le pregunta a Lisa si su papá la apoya en perseguir su sueño de la música, a lo que ella contesta que no.

Respuesta que generó multiples críticas a los escritores de «Los Simpson». Los seguidores manifestaron que a pesar de que Homero está lejos de ser un padre ejemplar, él siempre ha apoyado a Lisa.

Para sustentar sus críticas recordaron varios episodios que mostraban el constante apoyo de Homero a Lisa.

Además, calificaron a Lisa de «Maldita», «El peor personaje de la serie» y al nuevo episodio de Los Simpson como «insultante».

The new Simpsons Disney+ Short with Billie Eilish had Lisa flat out say that Homer does not support her music, not even "With enough beers or some earplugs"



Bull. Shit. Homer was never ever written that way, that's just insulting. pic.twitter.com/VkHsDhOCGj