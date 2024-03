¡Arriba la gastronomía ecuatoriana! El portal de ranking gastronómico internacional, Taste Atlas, incluyó a la fanesca entre los mejor platos de Pascua del mundo. «La Fanesca es una sopa única de Ecuador que se caracteriza por su espesa consistencia», escribió la cuenta oficial del sitio este domingo 31 de marzo de 2024.

Acompañada de un video, que muestra la delicadeza de este plato, la publicación reconoce a la fanesca como un plato destacado en el mundo. Además de que este se come solo en época de Pascua.

En la puntuación, el plato ecuatoriano alcanza 4,4 estrellas de 5. La calificación más alta junto al Żurek de Polonia. Esta es una sopa a base de harina de centeno y carne de cerdo, sea en salchichas, tocino u otras presentaciones.

Le sigue en puntuación Roast Lamb with Mint Sauce de Inglaterra. Este plato, como su nombre lo indica, es un filete de cordero con salsa de menta. Este plato se consume solo en Semana Santa y su preparación es sencilla.

Esto a diferencia de la fanesca ecuatoriana que requiere la cocción de una crema de zapallo y zambo con 12 tipos de granos cocinados por separado. La decoración del plato destaca con la variedad de colores y alimentos que lleva.

En la publicación de Taste Atlas siguen el Šunka u kruhu, de Croacia; Drob de miel, de Rumania; Hornazo, de España; Torta Pasqualina, de Italias; Paskelam, de Dinamarca y Paté de Pasques, de Francia.

