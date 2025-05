¿A qué horas y dónde ver la final de la Conference League?; Chelsea de Moisés Caicedo sueña con el título

Actualización 21:50

El segundo título internacional en Europa se definirá este miércoles 28 de mayo del 2025 entre el Chelsea, de Moisés Caicedo, y el Real Betis por la final de la Conference League. ‘Verdiblancos’ y ‘Blues’ se medirán en Breslavia, Polonia, en un partido que promete muchas emociones desde las 14:00 (hora de Ecuador).

El futbolista tricolor, ‘Moi’ Caicedo busca su primer título con el conjunto inglés después de una gran temporada en la Premier League donde logró una colección de elogios por su gran actuación en toda la temporada en el medio campo del conjunto del Chelsea.

Chelsea quiere brillar en Breslavia: si consigue ganar el título se convertirá en el primer club en conquistar los cinco títulos más importantes de la UEFA. En sus vitrinas tiene dos Champions League, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y dos Recopas de Europa.

