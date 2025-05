Actualizado 13:25

AFP I

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial de Clubes ¿qué club lo fichará? La historia del legendario Cristiano Ronaldo «sigue escribiéndose«, explicó el portugués al anunciar su salida del club saudita Al Nassr tras dos años y medio pero sin dar pistas sobre su próximo destino.

Todavía ávido de récords y de nuevas líneas que añadir a su palmarés, CR7 quiere disputar el nuevo Mundial de Clubes este verano boreal, del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. Teleamazonas transmitirá para Ecuador este importante evento deportivo.

Ya hay rumores sobre cuál de los 32 participantes podría, eventualmente, querer contar con el cinco veces Balón de Oro, que se unió a Al Nassr a finales de diciembre de 2022 para convertirse en el primer gran nombre del fútbol en aterrizar en el campeonato saudita, en pleno desarrollo.

El portugués de 40 años podría tratar de participar en esta competición buscando un traspaso durante la ventana especial de fichajes abierta por la FIFA del 1 al 10 de junio, con el objetivo de permitir a los equipos participantes contar con nuevos jugadores durante el torneo.

