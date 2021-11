Greta Thunberg: «Aún nos movemos en la dirección equivocada»

La activista climática Greta Thunberg lamentó este domingo, cuando comienza la cumbre COP26 en Glasgow (Escocia), que el mundo todavía avanza en la «dirección equivocada» para atajar la crisis climática.

«Las emisiones globales todavía van en aumento. En 2021 está proyectado que registraremos el segundo mayor incremento de emisiones hasta ahora. Eso es un claro signo de que aún nos movemos en la dirección equivocada», afirmó la joven sueca, de 18 años, en una entrevista con la BBC.

Thunberg señaló que no ha sido «oficialmente» invitada a intervenir en la COP26. «Muchos temen que si invitan a demasiados jóvenes radicales, les harán quedar mal«, afirmó.

“As citizens across the planet, we urge you to face up to the climate emergency. Not next year. Not next month. Now”



