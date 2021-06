Griezmann habló sobre su rendimiento en la Selección de Francia

Antoine Griezmann fue figura en los partidos de la Selección de Francia ante Gales y Bulgaria, encuentros en los que anotó un tanto en cada uno.

Sin duda, Griezmann es uno de los baluartes del equipo nacional de su país y tanto la hinchada del Barcelona y los expertos en deportes comparan su accionar con la camiseta nacional y con el de la blaugrana.

El Griezmann que se ve en la Selección de Francia es un delantero más letal y efectivo, que todo equipo querría tener, pero su versión en el Barcelona deja mucho qué desear y no es para nada el mismo jugador con olfato goleador que es protagonista en las eliminatorias Europeas.

A propósito de esto, el delantero fue cuestionado y dijo, «Me siento más cómodo jugando con libertad. Es cierto que cuando me ponen a jugar por la banda, no tengo el regate ni la velocidad para el uno contra uno».

Se trataría de un comentario sobre la posición que debe cumplir bajo las órdenes del director técnico Ronald Koeman en el Barcelona. Y es que luego acotó que sintió mayor libertad y efectividad cuando jugaba en el Atlético, bajo el mando de Diego Simeone.

«En Francia me he ganado el respeto. En la selección, todos los balones me pasan, me siento mucho más libre, como cuando jugaba en el Atlético de Madrid. En el Barcelona, mi comienzo fue complicado y las críticas fueron a veces exagerado», finalizó Griezmann.