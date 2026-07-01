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Vuelve la LigaPro, así de jugará la fecha 17 y 18 del Campeonato Nacional

Este viernes 3 de julio se retoma la programación del Campeonato Nacional Ecuatoriano. Revise los horarios de los partidos. 

El viernes 3 de julio se reactiva la LigaPro de Ecuador.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

01 jul 2026 - 15:30

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Tras un mes de pausa por la participación de la Selección Ecuatoriana en el Mundial 2026, este viernes 3 de julio se reactiva la LigaPro en Ecuador. 

La Fecha 17 marca el reinicio del campeonato en un momento clave de la temporada, con varios equipos peleando por consolidarse en el hexagonal por el título, asegurar puestos en torneos internacionales o escapar de la zona de descenso. 

A continuación, la programación completa de la Fecha 17 del Campeonato Nacional Ecuatoriano, que se jugará entre el viernes 3 y el martes 7 de julio. 

LigaPro Ecuador 2026
Programación | Fecha 17
Fecha Hora Partido
Viernes 3 de julio 19:00 Independiente del Valle vs. Manta FC
Sábado 4 de julio 14:00 Libertad FC vs. Leones FC
19:00 Barcelona SC vs. Deportivo Cuenca
Domingo 5 de julio 13:00 Macará vs. Liga de Quito
17:00 Delfín SC vs. Emelec
Lunes 6 de julio 16:30 Universidad Católica vs. Mushuc Runa
19:00 Orense SC vs. Técnico Universitario
Martes 7 de julio 19:00 Aucas vs. Guayaquil City
Programación oficial de la Fecha 17 de la LigaPro Ecuador 2026. Horarios sujetos a modificaciones de la organización.

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Fecha 18

Estos son los partidos de la Fecha 18 de la LigaPro, que se jugarán entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio. 

LigaPro Ecuador 2026
Programación | Fecha 18
Fecha Hora Partido
Viernes 10 de julio 17:00 Leones FC vs. Universidad Católica
19:15 Técnico Universitario vs. Macará
Sábado 11 de julio 12:00 Manta FC vs. Orense SC
14:10 Mushuc Runa vs. Independiente del Valle
18:00 Guayaquil City vs. Delfín SC
Domingo 12 de julio 12:00 Liga de Quito vs. Libertad FC
14:15 Deportivo Cuenca vs. Aucas
18:10 Emelec vs. Barcelona SC
Programación oficial de la Fecha 18 de la LigaPro Ecuador 2026. Horarios sujetos a modificaciones de la organización.

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