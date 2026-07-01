Vuelve la LigaPro, así de jugará la fecha 17 y 18 del Campeonato Nacional

El viernes 3 de julio se reactiva la LigaPro de Ecuador.

Tras un mes de pausa por la participación de la Selección Ecuatoriana en el Mundial 2026, este viernes 3 de julio se reactiva la LigaPro en Ecuador.

La Fecha 17 marca el reinicio del campeonato en un momento clave de la temporada, con varios equipos peleando por consolidarse en el hexagonal por el título, asegurar puestos en torneos internacionales o escapar de la zona de descenso.

A continuación, la programación completa de la Fecha 17 del Campeonato Nacional Ecuatoriano, que se jugará entre el viernes 3 y el martes 7 de julio.

LigaPro Ecuador 2026 Programación | Fecha 17 Fecha Hora Partido Viernes 3 de julio 19:00 Independiente del Valle vs. Manta FC Sábado 4 de julio 14:00 Libertad FC vs. Leones FC 19:00 Barcelona SC vs. Deportivo Cuenca Domingo 5 de julio 13:00 Macará vs. Liga de Quito 17:00 Delfín SC vs. Emelec Lunes 6 de julio 16:30 Universidad Católica vs. Mushuc Runa 19:00 Orense SC vs. Técnico Universitario Martes 7 de julio 19:00 Aucas vs. Guayaquil City Programación oficial de la Fecha 17 de la LigaPro Ecuador 2026. Horarios sujetos a modificaciones de la organización.

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Fecha 18

Estos son los partidos de la Fecha 18 de la LigaPro, que se jugarán entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio.