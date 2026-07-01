Vuelve la LigaPro, así de jugará la fecha 17 y 18 del Campeonato Nacional
Este viernes 3 de julio se retoma la programación del Campeonato Nacional Ecuatoriano. Revise los horarios de los partidos.
El viernes 3 de julio se reactiva la LigaPro de Ecuador.
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Actualizado:
01 jul 2026 - 15:30
Tras un mes de pausa por la participación de la Selección Ecuatoriana en el Mundial 2026, este viernes 3 de julio se reactiva la LigaPro en Ecuador.
La Fecha 17 marca el reinicio del campeonato en un momento clave de la temporada, con varios equipos peleando por consolidarse en el hexagonal por el título, asegurar puestos en torneos internacionales o escapar de la zona de descenso.
A continuación, la programación completa de la Fecha 17 del Campeonato Nacional Ecuatoriano, que se jugará entre el viernes 3 y el martes 7 de julio.
Fecha 18
Estos son los partidos de la Fecha 18 de la LigaPro, que se jugarán entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio.
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