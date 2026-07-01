Liga de Quito goleó 3-0 a Orense en partido diferido de la LigaPro

Liga de Quito sumó tres puntos en el estadio Rodrigo Paz Delgado al derrotar cómodamente a Orense SC por 3-0, en un compromiso que se encontraba diferido y que marcó el reinicio de las emociones de la LigaPro tras la pausa por la cita mundialista.

El cuadro albo aprovechó las condiciones de la altura y el empuje de su hinchada para adueñarse de los hilos del encuentro desde el pitazo inicial, dejando sin mayores opciones de reacción al planteamiento táctico propuesto por el conjunto machaleño.

La apertura del marcador llegó en la primera mitad como premio a la insistencia del ataque de los locales. Sobre el minuto 33, una proyección profunda por la banda decantó en un remate cruzado del delantero Deyverson que contó con la complicidad de la zaga rival.

El balón se desvió directamente en el defensor visitante Sixto Mina, sentenciando un infortunado gol en propia puerta que destrabó el partido y obligó a Orense a adelantar sus líneas

En la etapa de complemento, el estratega de Liga de Quito refrescó sus piezas para mantener la intensidad, lo que liquidó rápidamente las aspiraciones de la escuadra bananera. Apenas iniciada la segunda mitad, el extremo paraguayo Rodney Redes capitalizó una gran jugada colectiva para poner el 2-0 transitorio, mientras que el juvenil Yerlin Quiñónez, quien ingresó desde el banquillo, selló la goleada definitiva al minuto 71 con una definición precisa ante la salida del guardameta.

Con este contundente triunfo en Casa Blanca, Liga de Quito suma tres puntos vitales en su lucha por trepar a los puestos estelares de la tabla de posiciones, consolidando su localía como un fortín inexpugnable. Por su parte, Orense SC regresa a Machala con la tarea urgente de corregir las licencias defensivas otorgadas y afinar la puntería de cara a las siguientes jornadas de la LigaPro, donde el margen de error empieza a reducirse.