Tour de Francia 2026: así será la carrera más esperada de la temporada de ciclismo

Wout Van Aert en la etapa cuatro del Tour de Francia junto con el pelotón.

El Tour de Francia 2026 está listo para reunir a la élite del ciclismo internacional. La competencia se inicia este sábado 4 de julio y finaliza el próximo domingo 26 de julio.

La mayor prueba del ciclismo contará con 21 etapas, en las que se recorren 3 321 kilómetros entre España y Francia. Esta clásica presenta jornadas para velocistas, recorridos exigentes de montaña y 2 pruebas de contrarreloj, una en equipos y una individual.

Así se vivirá el Tour de Francia 2026

La edición 133 del Tour se iniciará en Barcelona con una contrarreloj por equipos, algo que no se realizaba desde 1971, y durante tres días los ciclistas recorrerán territorio español.

Posterior a eso, el pelotón cruzará los Pirineos, el Macizo Central y los Alpes, con etapas emblemáticas que incluyen dos finales consecutivos en Alpe d'Huez, considerada una de los recorridos más exigentes para los corredores.

La carrera culmina con una etapa llana, con el tradicional paseo en los Campos Elíseos de París.

Etapas y recorrido

La competencia mantiene su formato clásico donde 184 ciclistas divididos en 23 equipos tendrán que completar un recorrido de 3 321 kilómetros, distribuidos de la siguiente manera:

21 etapas distribuidas en tres semanas de competición.

7 etapas llanas, ideales para los sprinters que buscan victorias y sumar puntos de clasificación.

4 etapas de media montaña, donde se mide la fortaleza y la resistencia de los escaladores previo a las etapas de alta montaña.

8 etapas de alta montaña, este año incluye cinco finales en alto como el mítico Alpe d'Huez y el Plateau de Solaison.

2 etapas contrarreloj, una por equipos el primer día y una individual en la etapa 16.

2 días de descanso, que son necesarios para que los ciclistas recuperen energía.

Las principales figuras que van por el maillot amarillo

Esta edición genera gran expectativa por la participación de Tadej Pogačar del UAE Team Emirates, Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike y Remco Evenepoel del Soudal Quick-Step.

Además, por Latinoamérica, los ecuatorianos Richard Carapaz y Jefferson Cepeda, y el méxicano Isaac del Toro se muestran optimistas en lograr victorias de etapa, apuestan por un lugar en el podio y buscan llevarse uno de los maillots.

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 en Ecuador?

Para los amantes del ciclismo que no quieren perderse las transmisiones, estas son las opciones oficiales disponibles en el país.

Televisión por Cable: Los canales de ESPN transmitirán en vivo cada etapa.

Streaming: Disney+ incluye en su catálogo ESPN, lo que permite seguir la carrera en vivo desde el celular o la computadora.

Es importante considerar que las transmisiones en vivo para Ecuador suelen empezar entre las 06:00 y las 07:30 de la mañana.