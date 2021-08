Hernán Pérez Loose analiza los escándalos en la Asamblea Nacional

El analista político Hernán Pérez Loose comentó sobre los primeros 100 días de trabajo de la Asamblea Nacional del Ecuador.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Pérez Loose también comentó sobre los escándalos que envuelven al legislativo.

Hernán Pérez Loose considera que la Asamblea Nacional ha ido cayendo en su credibilidad e imagen ‘a pasos agigantados’.

«En esta ocasión, este desgaste rápido de la Asamblea no ha sido producto de una pugna de poder como ha sido lo habitual. La propia asamblea no se ha puesto en un plan de obstruccionismo contra el Ejecutivo. Pero, en general, no ha habido una fricción con el Ejecutivo. Y aún así se ha visto envuelta en una vorágine de situaciones realmente alarmantes. Lamentablemente comienza a desgastarse más rápido de lo que realmente en general es la media en el Ecuador», indica Pérez Loose.

Comenta que, por habitualmente las legislaturas arrancan sus funciones con un alto grado de aceptación y poco a poco va cayendo.

«Recordemos que la última asamblea que se fue cayó al más bajo nivel de aceptación de la historia ecuatoriana. La asamblea actual, por algún motivo, tiene este problema serio de socavar su imagen, excepto algunos asambleístas en materia de fiscalización. E, inclusive en esa área, ha dado muestras de falta de coherencia y falta de seriedad y de empeño en el tema de corrupción que tanto azota al Ecuador», agregó.

Expectativa venida a menos

Hernán Pérez Loose considera que la expectativa de una mejor Asamblea Nacional, que se tuvo en el evento inaugural, se está desvaneciendo.

En «La ceremonia (posesión presidencial), hubo un renacer de esperanza de los ecuatorianos. Ver tanto al presidente de la República como a la presidenta de la Asamblea en una actitud diferente sin gritos ni insultos; ver a un presidente de la República y a una primera autoridad de la Asamblea en un afán de coordinar sus labores. Me llama la atención que es la misma asamblea que en materia de 100 días ha ido en una pendiente en su credibilidad», resalta.

De igual manera, Hernán Pérez Loose considera que las recientes sanciones contra hechos de corrupción en la Asamblea, catalogados como leves, dejan abierta la puerta a más hechos corruptos.

