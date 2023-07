José Antonio Hidalgo, vicepresidente de la Corporación de Gremios Exportadores de Ecuador (Cordex), habló sobre el pedido de estado de excepción en cinco provincias ante la ola de inseguridad que afecta al sector. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 20 de julio del 2023, aseguró que si no se trabaja en conjunto con las autoridades el sector no podrá recuperarse.

Hidalgo dijo que están pidiendo que se decrete el estado de excepción en Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro, provincias donde existen cifras alarmantes de inseguridad. «La situación en las zonas rurales se han salido de las manos. Necesitamos más policías y militares para poder trabajar en zonas focalizadas y obtener los resultados que esperamos», señaló.

Además, reconoció que esto es un tema complejo pero aseguró que servirá como un tema disuasivo en las distintas zonas para brindar tranquilidad a los trabajadores, que se encuentran en la indefensión ante los casos extorsión, homicidios, robos y otros delitos.

El vicepresidente de Cordex también recalca que la situación económica es preocupante pues con este escenario se ha registrado una pérdida de cuatro millones de dólares en lo que va del 2023, pero considera que esta puede ser superior.

“Necesitamos que se vea esa inversión del Estado. Hay inversión privada pero no va a ser suficiente sin un trabajo coordinado (…) No es un tema de protección a la carga, es por protección a las vidas humanas. Estamos en un punto de desesperación y queremos que los poderes del Estado hagan su trabajo y cumplan con su responsabilidad“, enfatizó.

De igual manera, recordó a las autoridades que si no se toman acciones inmediata el trabajo disminuirá. “Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad disminuimos el empleo y no vamos a poder recuperar las plazas de trabajo que el país necesita”, agregó.

José Antonio Hidalgo señaló que el objetivo de pedir este estado de excepción es tener una mayor coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y autoridades locales para responder con facilidad y agilidad a estas problemáticas.

«Creo que es un tema de todos los ecuatorianos. Estamos elevando la voz del sector productivo, que necesita resultados. Lo único que estamos pidiendo es una responsabilidad de los distintos poderes del Estado. No queremos estar en la indefensión”, manifestó.

Finalmente, dijo que esto se tiene que resolver inmediatamente porque también deberán enfrentarse a los estragos generados por el fenómeno de El Niño y si no se actúa ahora las pérdidas van a ser innumerables.

