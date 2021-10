Hincha sufre un ataque cardíaco durante el partido del Newcastle y Tottenham

El encuentro entre el Newcastle y el Tottenham tuvo que ser interrumpido en el minuto 41 por un problema de salud de un hincha en la grada del estadio St. James Park que necesitó asistencia médica urgente.

El lateral del conjunto londinense, el español Sergio Reguilón, llamó la atención del árbitro Andre Marriner al tiempo que su compañero, el central Eric Dier, acudió a los banquillos para que algún miembro del cuerpo médico acudiera a atender al aficionado.

Uno de los doctores del Newcastle atravesó el terreno de juego con un desfibrilador en la mano para socorrer al aficionado que fue reanimado.

El Newcastle advirtió en redes sociales de la situación. «El juego se suspenderá hasta que se resuelva la emergencia médica. Mientras tanto, enviamos nuestros mejores deseos a esa persona y a aquellos que están sufriendo en el otro lado», apuntó.

Minutos más tarde el encuentro y una vez solventado el contratiempo, el encuentro se reanudó. Además, el club inglés informó que el hincha está estable y lo trasladaron a un hospital.

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital. Our thoughts are with them. 🖤🤍

Además, el público ovacionó a Sergio Reguilón por ser quien alertó del hecho al árbitro. Al finalizar el encuentro el futbolista español se pronunció.

🗣 “I saw the fan lying down, and one man [giving him CPR], I was very nervous, I went to the referee and said we cannot play, stop the match.”



Sergio Reguilón reveals the moment he alerted the referee about the medical emergency in the stands pic.twitter.com/UNxjaaUg6I