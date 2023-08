La nueva modalidad de contrapantalla continúa en Yo Me Llamo y tanto el jurado como la audiencia pueden conocer a los participantes y sus historias. En la gala 44, de este miércoles 16 de agosto de 2023, fue la historia de Yo Me Llamo Luis Miguel.

Se trata de Jorge Iglesias, quien comenzó su trayectoria musical a los 9 años junto a su hermano. En un video, el intérprete recordó que en aquella ocasión cantó en una escuelita y que debutó con música nacional. Pero en su corazón siempre estuvo el ‘Sol de México’.

Iglesias cuenta que fue su padre quien le enseñó el arte de la música y, sobre todo, quien le hizo conocer al artista mexicano que ahora imita en Yo Me Llamo. «Mi papá es muy fan de Luis Miguel también; me cuenta él que cuando era muy pequeño me cargaba en sus brazos y me cantaba Luis Miguel», contó el imitador.

Aunque ahora ha llegado a una nueva fase de Yo Me Llamo, el camino no ha sido fácil para Luis Miguel. «Muchas personas me dijeron, de mi propia familia también, que nunca iba a vivir de esto… ha habido momentos que me han cerrado la puerta, entonces es muy frustrante eso».

Además, Jorge Iglesias también ha sufrido discriminación en su trayectoria musical. «En mi caso hubo mucho rechazo, desprecio por las personas, por el físico, ‘el cholo ese’ y cosas así», cuenta. Esos comentarios «me han dolido mucho», dice, porque no es fácil «el que te estén mirando por tu físico mas no por tu talento, me ha dolido mucho».

Pero aún así, el artista no se ha rendido y ahora sigue en la lucha por convertirse en el mejor imitador del país. «Siempre he estado ahí, perseverante, porque yo sabía que algún día alguien me iba a tomar en cuenta», asegura Iglesias. Además, tiene un motor que lo motiva a seguir adelante, que es su pequeña hija de 2 años.

En la gala 44 de Yo Me Llamo, Luis Miguel interpretó el tema ‘Suave’. Aunque su presentación no le alcanzó para preclasificarse, el intérprete recibió comentarios positivos por parte del jurado. «Bien lograda la voz, el color, la profundidad, la afinación… estoy extasiada con tu presentación de hoy», le dijo Pamela Cortés.

