¡Histórico! Poleth Méndes y Anaís Méndez ganan medallas de oro y bronce en los Juegos Paralímpicos

Las ecuatorianas Poleth Méndes y Anaís Méndez conseguieron este domingo las primeras medalles para Ecuador en el lanzamiento de la bala en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Ambas deportistas, con discapacidad intelectual, se destacaron durante toda la competencia. Poleth logró la presea de oro y rompió el récord mundial y paralímpico con un lanzamiento de 14,39 metros, en su cuarto intento.

Mientras que su hermana Anaís consiguió la medalla de bronce al lanzar la bala a una distancia de 14,06 metros. El podio lo completó la ucraniana Anastasiia Mysnyk, con un lanzamiento de 14,16 metros con lo que rompió el récord europeo.

Estas son las primeras medallas en la historia para el país en unos Juegos Paralímpicos.

🚨 Paralympic history for #ECU 🚨



Before today, Ecuador had never won a Paralympic medal. But then, in the Women’s Shot Put – F20, two sisters did this…#Gold (and new world record!) Poleth Isamar Mendes Sanchez#Bronze Anais Mendez@ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/ffxcJIx4f3