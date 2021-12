Hombre denuncia violencia por parte de su exesposa

Compartimos con ustedes el testimonio de un hombre que es víctima de violencia por parte de su exesposa.

El ciudadano asegura que no ha recibido el apoyo de las autoridades.

Pablo, de 43 años, vivió siete años de malos tratos y violencia psicológica por parte de su exesposa.

“Eran episodios psicóticos por parte de ella, donde no me permitía ni siquiera hablar, me ahorcaba con la camiseta, me mandaba contra las paredes”, asegura

Cuando decidió divorciarse fue impedido de ver a su hijo pese a que pagaba una mensualidad económica.

Hace un año Pablo colocó la denuncia en la Fiscalía, pero hasta la fecha el caso no es resuelto.

La abogada del hombre asegura que incluso presentaron pruebas del maltrato en video y audios y que no fueron considerados en la investigación.

Le contamos los detalles en el siguiente video