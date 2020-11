Hombre empujó a una mujer a las vías del metro en Nueva York

2 0

Una mujer sobrevivió de milagro luego de ser empujada a las vías del metro cuando llegaba un tren en una estación del subterráneo de Nueva York (EE.UU.) este jueves.

De acuerdo con los testigos, la víctima esperaba en la estación Union Square a las 8:30 de la hora local cuando un desconocido detrás de ella lanzó a la fosa de los rieles sin decir nada. En el video se muestra como el hombre aparentemente parecía estar vigilando el momento del arribo para actuar

🔞 FUERTE VIDEO: Una mujer sobrevive tras ser empujada a las vías segundos antes de que llegara un tren en el metro de Nueva York https://t.co/O272izuWDV pic.twitter.com/hgjOb9rzUn — RT en Español (@ActualidadRT) November 21, 2020

«NO SABÍA LO QUE PASÓ»

Según indica RT, la mujer sufrió heridas leves, principalmente en la cabeza. Pero sobrevivió gracias a que cayó justo en el espacio en forma de U que hay entre los rieles de la vía del metro, diseñado para proteger a las personas en esos casos.

“Lo que recuerdo, cuando llegué allí, quería escuchar mi Biblia, así que la puse en esta, y es lo último que recuerdo”, dijo Sagbaicela.

La mujer tras ser empujada a las vías del metro en Nueva York no supo lo que pasó hasta que estuvo en el hospital. “No sabía lo que pasó. Cuando estaba en el hospital, me desperté, abrí los ojos y dije: ‘¿Qué pasó?’ Creo que estaba soñando, porque no tenía ni idea ”, dijo. “Más tarde, me cortaron la ropa. Más tarde, digo: ‘¿Qué pasó?’ … ‘Tuviste un accidente’ ”.

«Vi en el video, el hombre – oh Dios mío, no puedo creerlo», dijo una emocionada Sagbaicela. “¿Está pasando esto? Ahora entiendo por qué todos y la policía me dicen: ‘Estás vivo para los milagros. Eres un milagro.»

Las autoridades trasladaron a la mujer a un hospital y se espera que se recupere pronto.

El responsable de 24 años, que según la policía no tiene hogar, fue detenido casi de inmediato por un policía de la estación donde ocurrieron los hechos y responde al nombre de Aditya Vemulapat.

Actualmente enfrenta cargos por intento de asesinato, asalto en primer grado, imprudencia temeraria, entre otros, informa NBC News.