Horarios de apagones en Ecuador para el miércoles 24 de abril

Los horarios de los apagones en Ecuador se mantienen en seis horas, en promedio, por día. Los cronogramas son compartidos por cada empresa proveedora de electricidad.

Mientras tanto, el ministro de Energía (e), Roberto Luque, dijo que no es posible adelantar la fecha para el fin de los apagones. Lo que sí está en marcha es el análisis de opciones para contratación de barcazas, según declaró el martes 22 de abril de 2024 ante los medios de comunicación.

El actual déficit de energía de Ecuador asciende a 1 000 megavatios de potencia, lo que representa el 22% del requerimiento máximo del país.

El plazo para concretar la contratación es de 20 días. Por ahora no hay un panorama claro ya que las propuestas no han sido estandarizadas.

Estas ofertas han sido enviadas al país en 2023, pero no han sido analizadas. «Unos oferentes proponen una o dos barcazas con 200 o 300 megavatios, los plazos no están establecidos, los precios no están bien establecidos», lamentó el Ministro encargado.

Horarios de cortes en Quito

En Quito regresaron los apagones de seis horas seguidas al día. Los horarios son de 00:00 a 06:00; de 06:00 a 12:00; de 08:00 a 14:00 y de 12:00 a 18:00.

Horarios de cortes en Guayaquil

El Puerto Principal tendrá cortes de energía de dos, cuatro y cinco horas, en lagunas zonas la suspensión será en dos jornadas. De 00:00 a 02:00 y de 10:00 a 12:00; de 00:00 a 05:00; de 02:00 a 04:00 y de 13:00 a 15:00; de 04:00 a 06:00 y de 16:00 a 18:00; de 06:00 a 09:00 y de 14:00 a 16:00; de 07:00 a 09:00 y de 22:00 a 00:00; de 09:00 a 13:00 y de 09:00 a 14:00.

Horarios de cortes en Pichincha

Los apagones en Pichincha, excepto Quito, serán de dos, cinco y seis horas. De 00:00 a 06:00; de 13:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en Guayas y Los Ríos

En las provincias de Guayas, excepto Guayaquil, y Los Ríos los cortes de energía serán de dos a cinco horas en una y dos franjas diferentes.

Horarios de cortes en Carchi y Sucumbíos

En ambas provincias los cortes de energía serán de cinco y seis horas. De 00:00 a 06:00 y de 05:00 a 10:00.

Horarios de cortes en Imbabura

La provincia de Imbabura tendrá cortes de energía de entre dos y seis horas. De 00:00 a 06:00; de 05:00 a 10:00; de 08:00 a 14:00; de 13:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en Loja y Zamora Chinchipe

Los horarios de cortes de energía en Loja y Zamora Chinchipe serán de dos y cuatro horas. De 00:00 a 04:00; de 04:00 a 08:00; de 08:00 a 12:00; de 12:00 a 16:00; de 16:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en Cotopaxi

Los horarios de apagones en la provincia de Cotopaxi van desde una hora hasta siete, según los sectores.

Horarios de cortes en Tungurahua

Los cortes de energía se aplicarán en una y dos franjas en el día. La desconexión será entre tres y cinco horas.

Horarios de cortes en Chimborazo

En la provincia de Chimborazo los cortes de energía serán de dos, cuatro y cinco horas. De 00:00 a 05:00; de 05:00 a 10:00; de 10:00 a 14:00; de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en Pastaza y Morona Santiago

Los cortes en las provincias de Pastaza y Morona Santiago serán de tres y cuatro horas. De 05:00 a 09:00; de 09:00 a 12:00 y de 11:00 a 14:00.

Horarios de cortes en Napo

La provincia de Napo tendrá cortes en dos horarios. De 05:00 a 09:00 y de 11:00 a 14:00.

Horarios de cortes en Cañar

Los horarios de apagones en Azogues y Deleg serán de una a tres horas. De 00:00 a 03:00; de 03:00 a 06:00; de 06:00 a 07:00; de 07:00 a 09:00; de 09:00 a 12:00; de 12:00 a 15:00; de 15:00 a 17:00; de 17:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en Sucumbíos

En la provincia de Sucumbíos los cortes de energía serán de dos, cuatro y cinco horas. De 00:00 a 04:00; de 04:00 a 08:00; de 08:00 a 13:00; de 13:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en El Oro

En la provincia de El Oro los apagones serán de cinco horas en tres horarios. De 02:00 a 07:00; de 07:00 a 12:00 y de 12:00 a 17:00.

Horarios de cortes en Santa Elena

Los horarios de los apagones en Santa Elena serán de una y dos horas. De 00:00 a 02:00; de 02:00 a 04:00; de 04:00 a 06:00; de 06:00 a 08:00; de 08:00 a 10:00; de 10:00 a 12:00; de 12:00 a 14:00; de14:00 a 16:00; de16:00 a 18:00; de 22:00 a 23:00 y de 23:00 a 24:00.

Horarios en cortes en Santo Domingo de Los Tsáchilas

Los cortes en Santo Domingo serán de dos y tres horas. De 00:00 a 03:00; de 03:00 a 06:00; de 06:00 a 09:00; de 09:00 a 12:00; de 12:00 a 15:00; de 15 a 18:00 y de 22:00 a 24:00.

Horarios de cortes en Milagro

En Milagro los cortes de electricidad serán de dos y tres horas. De 00:00 a 03:00; de 03:00 a 06:00; de 06:00 a 09:00; de 12:00 a 14:00; de 14:00 a 16:00 y de 16:00 a 18:00.

Horarios de cortes en Bolívar

Los apagones serán de dos y tres horas. De 00:00 a 03:00; de 09:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00.

Horarios de cortes en Manabí

La provincia de Manabí tendrá cortes de energía de tres horas. De 00:00 a 03:00; de 03:00 a 06:00; de 06:00 a 09:00; de 09:00 a 12:00; de 12:00 a 15:00 y de 15:00 a 18:00.

