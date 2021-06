Intentaron violar a una mujer a plena luz cerca del famoso edificio Empire State

La Policía de Nueva York divulgó un video en procura de un hombre solicitado por supuestamente intentar violar a una mujer a plena luz en una acera de Midtown East, Manhattan (NYC).

La víctima de 27 años caminaba por East 33rd Street cerca de Madison Avenue, a una cuadra del famoso edificio turístico Empire State, cuando el agresor se le acercó por detrás y la atacó alrededor de las 7 a.m. del sábado, según la policía.

El pervertido agarró a la víctima por el cuello, la empujó contra la puerta de una tienda cerrada y le bajó los pantalones, dijo NYPD. Trató de violarla, pero la mujer pudo contraatacar y escapar.

El sospechoso huyó a pie. La mujer sufrió un pequeño corte en la cabeza y fue tratada cerca de la escena por paramédicos (EMS), reportó New York Post.

No se han realizado arrestos. Se ofrecen hasta $3,500 dólares de recompensa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782).

A mediados de mayo, ocurrió un homicidio también en esa zona, en el hotel “Midtown Suite”, en 38 West 31st Street, a dos cuadras del Empire State, el edificio más emblemático de NYC.

WANTED for An ATTEMPTED RAPE in the vicinity of East 33rd Street . #Manhattan @NYPDMTSpct on 6/5/21 @ 7:00 AM. Victim was grabbed from behind . Perpetrator attempted to rape her.Reward up to $3500 Seen him? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/ufECSjjibi