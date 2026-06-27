Inglaterra vence 2-0 a Panamá y clasifica a 16vos como líder del Grupo L

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar con sendos goles (62', 67') el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.