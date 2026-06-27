EN VIVO | Portugal vs. Colombia por el liderato del Grupo K en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo durante el calentamiento para el partido Portugal vs. Colombia.

Colombia y Portugal protagonizan uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro es este sábado 27 de junio desde las 18:30.

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La selección cafetera llega con puntaje perfecto tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, resultados que le aseguraron el boleto a los dieciseisavos de final. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo necesita al menos un empate para quedarse con el primer lugar del Grupo K, mientras que los lusos están obligados a ganar si quieren terminar como líderes de la zona.

Portugal, por su parte, busca confirmar su candidatura al título después de recuperarse del empate en su debut con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán.

Minuto a minuto:

Portugal despierta El portero Camilo Vargas salva a Colombia tras atajar un remate de Bruno Fernándes. Cristiano Ronaldo quiso aprovechar el rebote con una chilena pero la defensa cafetera le impidió concretar el gol.

Pausa de hidratación El juego se detiene, los jugadores se retiran a los banquillos para hidratarse y reciben indicaciones técnicas.

¡Qué cerca lo tuvo Colombia! El portugués Joao Cancelo salva un remate de Colombia, despejó el balón justo antes que cruce la línea de meta. El marcador continúa 0-0.

Colombia en busca del gol Al menos tres remates al hilo tuvo Colombia pero el balón no entró en las redes del equipo portugués.