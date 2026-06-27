EN VIVO | Portugal vs. Colombia por el liderato del Grupo K en el Mundial 2026
Portugal y Colombia se enfrentan este sábado 27 de junio por el liderato del Grupo K. Míralo en vivo en el YouTube de Teleamazonas.
Cristiano Ronaldo durante el calentamiento para el partido Portugal vs. Colombia.
REUTERS
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Actualizado:
27 jun 2026 - 18:20
Colombia y Portugal protagonizan uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro es este sábado 27 de junio desde las 18:30.
Mira el encuentro EN VIVO en la página web de Teleamazonas o en el YouTube del Lindo Canal.
La selección cafetera llega con puntaje perfecto tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, resultados que le aseguraron el boleto a los dieciseisavos de final. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo necesita al menos un empate para quedarse con el primer lugar del Grupo K, mientras que los lusos están obligados a ganar si quieren terminar como líderes de la zona.
Portugal, por su parte, busca confirmar su candidatura al título después de recuperarse del empate en su debut con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán.
Minuto a minuto:
Minuto 40
19:11
Portugal despierta
El portero Camilo Vargas salva a Colombia tras atajar un remate de Bruno Fernándes. Cristiano Ronaldo quiso aprovechar el rebote con una chilena pero la defensa cafetera le impidió concretar el gol.
Minuto 23
18:55
Pausa de hidratación
El juego se detiene, los jugadores se retiran a los banquillos para hidratarse y reciben indicaciones técnicas.
Minuto 21
18:53
¡Qué cerca lo tuvo Colombia!
El portugués Joao Cancelo salva un remate de Colombia, despejó el balón justo antes que cruce la línea de meta. El marcador continúa 0-0.
Minuto 17
18:48
Colombia en busca del gol
Al menos tres remates al hilo tuvo Colombia pero el balón no entró en las redes del equipo portugués.
Minuto 45
18:32
Arranca el partido
Tras un minuto de silencio. Se mueve el balón, Portugal y Colombia se enfrentan en el Estadio de Miami.
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