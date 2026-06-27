Ecuador vs México: hora, canal y estadio del duelo clave en los dieciseisavos del Mundial 2026

Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. Jugadores de Ecuador forman un círculo en el campo para celebrar tras el partido

La Tri se planta en los dieciseisavos de final con el envión anímico por las nubes tras una fase de grupos que quedará en los libros de historia. La victoria categórica frente a Alemania no solo demostró la madurez táctica del equipo de Sebastián Beccacece, sino que consolidó a figuras como Gonzalo Plata y Piero Hincapié en la élite internacional.

Clasificar a la ronda de eliminación directa con semejante autoridad ha encendido la ilusión de todo un país que ve en esta generación el potencial para romper cualquier techo histórico.

El destino ha querido que el siguiente peldaño sea ante uno de los anfitriones del certamen: la selección de México. El conjunto azteca, liderado por la experiencia de Javier Aguirre, llega a este cruce tras adjudicarse de manera invicta el liderato de su sector y arropado por el fervor de su gente.

Para Ecuador, el desafío no es menor, ya que implicará plantarse con personalidad en territorio hostil y neutralizar el juego de presión que los norteamericanos suelen imponer cuando juegan con el viento a favor de su localía.

Este compromiso evoca de inmediato el único precedente que ambas naciones registran en las citas mundialistas, ocurrido en Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, durante la fase de grupos de la primera Copa del Mundo para los ecuatorianos, el combinado tricolor cayó 2-1 a pesar del histórico gol inicial de Agustín Delgado.

Veinticuatro años después, el fútbol ofrece la revancha ideal en un escenario de eliminación directa, donde el margen de error es cero y los fantasmas del pasado sirven únicamente como combustible para escribir una nueva historia.

El imponente estadio Azteca, un templo que ya sabe lo que es consagrar a las leyendas más grandes del fútbol, será el escenario donde se defina qué selección se mete entre las dieciséis mejores del planeta este martes 30 de junio.

La Tri deberá apelar al orden defensivo, las transiciones veloces y esa intensidad física que ha pasado a ser su marca registrada en las Eliminatorias Sudamericanas. Todo está listo para noventa minutos de alta tensión donde el talento, la estrategia y el corazón determinarán quién sigue con vida en la cita máxima de 2026.