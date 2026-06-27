Luis González designada precandidata a la Prefectura de Manabí por el movimiento Amigo

Luisa González es la precandidata a la Prefectura de Manabí por el movimiento Amigo, lista 16.

Luisa González fue designada oficialmente como precandidata a la Prefectura de Manabí por el movimiento Amigo, Lista 16.

Esta precandidatura fue oficializada el 27 de junio de 2026, con Guido Mendoza como compañero de fórmula.

Debido a la inhabilitación temporal de la Revolución Ciudadana por el TCE, González optó por este movimiento para competir en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

TCE inhabilitó la participación de la Revolución Ciudadana

La Revolución Ciudadana se encuentra inhabilitado temporalmente por nueve meses.

Esta sanción fue dictada en marzo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como parte de una investigación por presunto lavado de activos en el caso denominado "Caja Chica".

El movimiento Amigo fue fundado originalmente por el exasambleísta Daniel Mendoza. Previamente auspició candidaturas presidenciales como las de Pedro José Freile, en 2021 y Bolívar Armijos, en 2023.