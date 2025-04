Actualizado 17:45

Redacción Teleamazonas.com

El cantante ecuatoriano Jombriel se ha visto envuelto en una controversia tras su aparición en un live de TikTok mientras regía el silencio electoral en Ecuador. El artista defendió su trabajo a través de redes sociales este lunes 14 de abril del 2025.

Jombriel, conocido por éxitos como Vitamina y Parte & choke, se convirtió en el centro de una polémica en redes sociales. Esto luego de su aparición en un video junto a la excandidata presidencial Luisa González.

El video, publicado en redes sociales, muestra a Jombriel, cuyo nombre real es Jonathan Cedeño, compartiendo risas y pasos de baile con González al ritmo del grupo Tierra Canela. La escena fue parte de un ‘en vivo’ realizado por la candidata el sábado 12 de abril en TikTok.

Su participación en el live generó una ola de comentarios. Algunos seguidores celebraban la espontaneidad del momento, mientras que otros lo señalaron como una presunta infracción electoral.

La controversia creció cuando usuarios comenzaron a vincular esta aparición con la participación previa de Jombriel en el cierre de campaña de González en Guayaquil, el jueves 10 de abril.

Cabe destacar que el artista también había sido parte de eventos de campaña del entonces candidato y actual presidente electo, Daniel Noboa, lo que evidenció su presencia en ambos frentes políticos durante la contienda.

En respuesta a las críticas, Jombriel utilizó sus cuentas oficiales en X e Instagram para aclarar su posición. En sus publicaciones, el artista afirmó que su presencia en el evento fue exclusivamente con fines artísticos y no políticos, y que no tenía conocimiento de que su participación pudiera interpretarse como una infracción al silencio electoral.​

Según el artículo 207 del Código de la Democracia de Ecuador, el silencio electoral prohíbe la difusión de propaganda política en medios de comunicación tradicionales y digitales. Sin embargo, la normativa actual no contempla específicamente las redes sociales, lo que ha generado un vacío legal y debates sobre la necesidad de actualizar la legislación para abordar este tipo de situaciones.​

«No trataré de explicar nada, solo mis fanáticos reales y los que me quieren sabrán que lo único que hice fue hacer mi trabajo. Porque por algo me contratan, ¿no?», escribió el artista.

Además, respondió a los comentarios que recibió en su cuenta de X, indicando que su presentación con González no fue gratuita. Su reacción también incluyó emojis de las banderas de Ecuador, Venezuela y Cuba, junto a un globo terráqueo, que fueron interpretados por algunos seguidores como una declaración simbólica, aunque no se ofreció contexto adicional.

El joven artista de 21 años, inició su carrera haciendo freestyle en las calles y hoy figura entre los artistas más escuchados del país. En sus historias de Instagram, el intérprete celebró que Vitamina, tema que canta junto al colombiano DFZM, alcanzó el puesto 70 en las listas musicales de Japón.

