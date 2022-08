El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró al exalcalde de Quito Jorge Yunda responsable de una «infracción electoral muy grave» y suspendió sus derechos de participación por dos años. Lo hizo la noche de este viernes 19 de agosto del 2022.

La sentencia del TCE implica que Yunda no podrá ser candidato en las próximas elecciones seccionales de febrero del 2023 en Ecuador.

El 3 de agosto, Jorge Yunda había confirmado su precandidatura a la Alcaldía de Quito, en una alianza con Pachakutik (PK); Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), y Mover.

¿CUÁL FUE LA INFRACCIÓN GRAVE DE YUNDA?

El 8 de julio del 2021 Jorge Yunda no acató la resolución ejecutoriada del Pleno del TCE. Ese fallo, con fuerza de sentencia, ratificaba la legalidad de la remoción de su cargo como alcalde de Quito, aprobada por la mayoría del Concejo Metropolitano el 3 de junio del 2021.

Yunda había planteado, de forma paralela, una acción de protección en la Justicia. No acató el fallo de la autoridad electoral y volvió a ocupar la oficina de Burgomaestre. Se mantuvo en el cargo hasta el 29 de septiembre, cuando la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento inapelable.

Por esa razón, este 19 de agosto del 2022 el TCE ha suspendido, por dos años, los derechos de participación política de Yunda y ha fijado una multa de 30 salarios básicos unificados en su contra.

Yunda confirmó la noche de este viernes 19 de agosto que, tras la sentencia del TCE, ya no buscará la reelección en la Alcaldía de Quito:

«Cuántos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir», escribió Yunda en su cuenta de Twitter.

