José Hidalgo: La dolarización está en riesgo y podemos entrar en un bimonetarismo

“Estamos en un punto de quiebre. Si un Gobierno no tiene para sueldos es porque no tiene para nada. La dolarización está en riesgo, podemos entrar en una especie de bimonetarismo y esto puede terminar contagiando a otros sectores de la economía que se encuentran sanos”, advierte José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para Desarrollo (Cordes), sobre la situación económica en Ecuador.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este viernes 2 de febrero del 2024, Hidalgo aseguró que el Gobierno no tiene el dinero suficiente para hacer frente a sus obligaciones y esto no solo compromete a las empresas que brindan algún bien o servicio al Estado sino que se puede generar una contracción económica.

Sobre el alza del IVA, el director de Cordes dijo que deberá ser una medida permanente y que no afectaría a las familias con menos recursos económicos. No obstante, aseveró que el impacto más fuerte se dará si no se cubren los sueldos de los funcionarios públicos, se sigue acumulando la deuda con las empresas o si los hogares pobres no reciben las transferencias del Estado.

“Ecuador tiene una tasa bastante menor al promedio regional y el IVA tiene la ventaja, que aunque afecta al consumo, el impacto a los hogares más pobres es moderado porque la mayor parte de su canasta de consumo comprende bienes que no pagan IVA”, añadió.

Hidalgo también recordó que este debe ser un sacrificio compartido. “Creemos que es importantísimo que se eleven de manera permanente los ingresos, pero que también que haya un recorte permanente del gasto público, no solo con presupuesto sino en todo el sector público, extendiéndose a los gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social», manifestó.

Y dijo que Cordes ha planteado tres propuestas que podrían ayudar a solventar la crisis: el alza del IVA al 15% permanentemente, una revisión significativa al subsidio de los combustibles y la disminución del gasto público.

Finalmente, Hidalgo aseguró que si no se aprueba el proyecto de ley económico urgente que propone el alza del IVA, los asambleístas deberán “hacerse responsables y dar la cara frente a los funcionarios que no podrán cobrar su sueldo y a las familias pobres”.

“No tiene un horizonte que va a mejorar si no hay medidas incómodas. Los atrasos se van a ir acumulando y la presión va a ser tan grande que el Gobierno va a salir a pagar con algún tipo de obligación que no va a ser el dólar”, añadió.

