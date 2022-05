La entrevista más incómoda para Shakira que se hizo viral (VIDEO)

Recientemente se hizo viral un antiguo video de Shakira en el que se evidenció un incómodo momento que vivió durante una entrevista

El encuentro ocurrió en 1995, cuando la artista apenas empezaba su carrera y hacía una gira promocional de su primer álbum: Pies descalzos.

La barranquillera asistió a Otro rollo para hablar de esta producción musical. Adal la cuestionó sobre cómo le gustaban los hombres y cuánto medía su cintura, pues él le calculaba “unos 60 centímetros”, según dijo.

El momento incómodo ocurrió cuando ella le contestó que no le gustaban los hombres que le preguntaban por sus medidas, a lo que el presentador, de inmediato, levantó su mano para agarrarle la cintura y Shakira reaccionó alejándolo de su cuerpo.

Ramones le contestó: “Tú me agarras a mí y no digo nada, agárrame”, invitándola a tocarle también la misma parte del cuerpo, luego de haberse percatado que esa acción no fue muy bien recibida por la cantante que tenía 19 años en ese momento.

“Yo no quiero agarrarte”, le respondió ella con un tono un poco incómodo.