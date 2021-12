La sanción que recibió Ernesto tras la polémica con Jorge Rausch

Un desafiante reto de salvación se vivió en MasterChef Ecuador. En esta ocasión, antes de empezar, los chefs hicieron una evaluación del reto anterior donde hubo varios episodios tensos, entre ellos el polémico momento entre Ernesto y Jorge Rausch.

La chef Carolina Sánchez aseguró que “responder a uno de nosotros es una falta de respeto muy grave. Esto es como una cocina. A un jefe de cocina que te dice algo tú no le contestas, bajas la cabeza y dices: oído. Te guste o no te guste, pero las cosas son así”.

#MasterChefEcuador | En la cocina es una total falta de respeto responder a un chef. pic.twitter.com/mvEZSlNmHF — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

Por su parte, Albita aseguró que Ernesto “mostró una forma de ser muy violenta a los compañeros. No sé si él es así normalmente, o su día a día es así, pero ayer a mí me gritó muy feo”

“Yo nunca le he faltado el respeto, siempre le he tratado con educación. Entonces no creo que merecía que él me trate así. A mí no me grita ni mi marido”, dijo Albita.

Minutos después los chefs le comunicaron a Ernesto cuál sería su sanción. “Ernesto como ya te habrás dado cuenta, las faltas de respeto tienen sus consecuencias. No vas a poder cocinar en el reto de salvación. Vas a ir directamente al reto de eliminación”, dijo la chef Carolina.

#MasterChefEcuador | La falta de respeto de Ernesto tiene sus consecuencias… pic.twitter.com/p6UzeGOmVQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

Los participantes recibieron una masterclass con el chef Samuel Ortega y un ingrediente muy tradicional de Ecuador, el cuy.

Los cocineros tuvieron que usar su imaginación y basarse en las técnicas que les enseñó el chef para preparar en 45 minutos un plato con cuy.

#MasterChefEcuador | El chef Samuel busca transmitir su cultura Saraguro con un plato de cuy. pic.twitter.com/4VxLM2pwPc — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

Matías, al presentar el plato a los jueces, recibió varias críticas por su emplatado. Además, La piel del cuy estuvo mal sellada y mal cocinada.

#MasterChefEcuador | Matías buscó la mejor forma de presentar su cuy pero al parecer de Irene no lo logró. pic.twitter.com/kRqpuU1fnu — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

María Laura tuvo problemas con la piel del cuy. Además, presentó un plato crudo.

#MasterChefEcuador | María Laura no manejó bien sus tiempos y presentó un cuy crudo. pic.twitter.com/CphKhvssaN — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

Lo mismo le ocurrió a Cesar. Su cuy tenía la piel dorada pero por dentro faltaba cocción. Igual la quínoa estuvo mal cocinada

#MasterChefEcuador | César tiene un cuy engañoso ya que por fuera parecía cocido pero por dentro le faltó y está crudo. pic.twitter.com/8nsvstWGaA — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

Finalmente, los ganadores del reto fueron Raquel, David y Andrés. Ellos subieron al balcón y no irán al reto de eliminación

#MasterChefEcuador | Esta noche Raquel, David y Andrés consiguieron un lugar en el balcón. pic.twitter.com/W8MmvvY9cP — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2021

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo

Y esta noche a las 21h00 no te pierdas un nuevo capítulo MasterChef Ecuador