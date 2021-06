Guatemala es la primera parada de la vicepresidenta Kamala Harris en el marco de una gira latinoamericana en busca de soluciones a problemas como la inmigración y la corrupción. El canciller guatemalteco y el embajador de Estados Unidos recibieron a Harris en el país este lunes.

Posteriormente asistió a una reunión con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a quien pidió apoyo para atender las causas que provocan la migración. «La mayoría de la gente no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde habla su idioma y su cultura es familiar”, dijo Harris.

I’m here in Guatemala City for my first international trip as Vice President. I look forward to meeting with President @DrGiammattei and community leaders. pic.twitter.com/HHCWRt2zBi