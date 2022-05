Autoridades de salud de México confirmaron este sábado el primer caso de viruela del mono en el país, un hombre de 50 residente en Estados Unidos.

«Hoy [sábado] confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México. Es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Se atiende en la CDMX (Ciudad de México)», informó por Twitter el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

«Afortunadamente, se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Esperamos que se recupere sin complicaciones», agregó.

López-Gatell no precisó la nacionalidad del paciente ni detalles sobre posibles contactos con otras personas.

El viernes, autoridades sanitarias argentinas confirmaron los dos primeros casos de la enfermedad en ese país y en la región.

El primero confirmado fue el de un hombre de 40 años que había regresado a Argentina desde España, mientras que el segundo se trata de un residente de ese mismo país europeo quien se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el paciente anterior.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible pero se considera poco común.

La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos es lo que preocupa a los expertos. Hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes. AFP

