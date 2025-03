Actualizado 00:55

Redacción Teleamazonas.com

Leo Messi, el capitán de la selección Argentina se perdería los encuentros contra Uruguay y Brasil por una lesión. Así lo anunció el periodista italiano Fabrizio Romano este martes 18 de marzo del 2025.

En sau cuenta de X, el periodista cita declaraciones de Messi donde se dice: que está “triste por perderme estos partidos tan importantes contra Uruguay y Brasil”.

El pediodista sostiene que Messi habría señalado que “tenía muchas ganas de jugar, pero una pequeña lesión me obliga a descansar un poco y no puedo estar allí”.

Finaliza con el apoyo y ánimo que el delantero y campeón mundial con la selección Argentina brindará a la albiceleste. «Estaré apoyándolos y animándolos desde aquí como cualquier otro hincha. ¡Vamos, Argentina!» citó el periodista.

🚨 Leo Messi: “I’m sad to miss these important games against Uruguay and Brazil”.



“I really wanted to play, but a small injury means I need to rest for a bit, so I can’t be there”.



“I’ll be supporting and cheering from here like any other fan. Let’s go, Argentina”. pic.twitter.com/0HL4W0qzbd