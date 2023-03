Los jugadores del West Ham United conmemoran el Día de la Mujer

Este miércoles 8 de marzo de 2023, los jugadores del West Ham de la Premier League saltaron al entrenamiento con camisetas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. Los futbolistas portaron en sus dorsales los nombres de mujeres que consideran especiales en sus vidas.

De la mano del entrenador inglés, David Moyes, el equipo completo de Londres realizó una jornada más de trabajos competitivos con esos nombres en la parte alta de sus uniformes. Entre ellos se pudo ver alusiones como ‘Mum’, ‘My Jeen’, ‘Mamá’, entre otros. El jugador Michael Antonio llevó el nombre de ‘Serena Williams’, en tributo a la tenista estadounidense.

Así conmemoraron los jugadores este Día de la mujer, en el que se reivindican las luchas por sus derechos. Cada jugador eligió a una representante femenina que lo inspire, a quien admire o que lo represente.

Con esto, la preparación para su encuentro por la Confernece League frente a AEK Larnca terminó en un entrenamiento especial. El partido será el jueves 9 de marzo, a las 12:45 (hora de Ecuador).

To celebrate #IWD2023, our players wore tops bearing the names of the special women in their lives 💜 pic.twitter.com/YYRN3nUvBH