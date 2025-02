Actualizado 10:05

Lucía Jaramillo, asambleísta electa por ADN, presentará una nueva denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Así lo informó este viernes 21 de febrero del 2025 en redes sociales.

La denuncia se realizará por el incumplimiento de sentencia, en la que se establecía que Álvarez debía pedir disculpas públicas Jaramillo. Esta disposición fue cumplida por el burgomaestre el jueves 21 de febrero en su cuenta de X con una particularidad en el contenido de su texto.

Tras el post del texto completo, que contenía un acróstico con la frase ‘Niña vaga‘, Aquiles Álvarez compartió un segundo mensaje donde hizo una comparación entre Galileo Galilei con su frase y «y sin embargo se mueve» y una dicha por Álvarez: «Y sin embargo, es vaga«, que acompañó con un emoticón de guiño.

La asambleísta electa respondió por la misma red social. Lucía Jaramillo señaló que «la violencia no se maquilla con disculpas falsas» y lo calificó de machista. «El alcalde de Guayaquil finge cumplir con la ley, pero su actitud demuestra que la violencia sigue siendo su forma de actuar. Qué pena que teniendo una candidata mujer usted la haga quedar tan mal con sus actitudes machistas«.

Por ello, este viernes Jaramillo anunció que presentará una nueva denuncia en contra del Alcalde de Guayaquil. «El acróstico encubierto no fue una disculpa, fue es una agresión disfrazada. Es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende ridiculizar y menospreciar a las mujeres con insultos encubiertos», enfatizó.

Además, la legisladora dijo que lo la callarán y que no permitirá que la violencia se normalice. «No me van a callar. No me van a intimidar. No voy a permitir que se normalice la violencia con discursos hipócritas y cobardes. Gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos ayer. La lucha sigue», agregó.

Presentaré ante el @TCE_Ecuador una nueva denuncia por el incumplimiento de sentencia, en contra del Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.



El acróstico encubierto no fue una disculpa, fue es una agresión disfrazada. Es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende… pic.twitter.com/Pfhmgi3TVy — Lucia Jaramillo (@Lucia_Jaramillo) February 21, 2025

