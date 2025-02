‘Está dolido’: Nueva polémica entre Aquiles Álvarez y Lucía Jaramillo

Actualizado 13:05

«No soy machista, lo digo con data». Con estas palabras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ratificó este lunes 17 de febrero del 2025 que no pedirá disculpas a la asambleísta Lucía Jaramillo, tras la sentencia en su contra por violencia política de género.

Álvarez dijo, en una entrevista a un medio digital, que apelaron la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que no tendría inconveniente en ejecutar cualquier sentencia si tuviera otro fondo, pero a su parecer este dictamen es parte de una persecución.

«Si la sentencia es pedir disculpas por decir niña vaga a una vaga no lo voy a hacer. Si la sentencia fuese porque Aquiles Álvarez cruzó las líneas y exageró en las formas del trato con la niña vaga (…) pediría disculpas a la señorita Jaramillo, pero de que es vaga es vaga«, sentenció.

El burgomaestre afirmó que un informe de Contraloría detalla que la asambleísta cobró 4 000 dólares al mes en cuatro años, pese a que no cumplió con sus obligaciones en la entidad municipal.

Ante ello, Jaramillo respondió a sus declaraciones en su cuenta de X. «Ya sé que está dolido Señor Aquiles porque le ganamos en Guayaquil. Mientras otros trabajamos, usted pasa el día peleando en Twitter, viendo si su troll center ya le dio RT», señaló la asambleísta de ADN.

«Para usted, el camino siempre es el ataque y la violencia, sobre todo contra mujeres. Llámeme como quiera, pero la justicia tarda, mas no olvida. Tendrá que explicarle a los ecuatorianos cómo se hizo millonario de la noche a la mañana. Nos vemos pronto», agregó la asambleísta de ADN.

‘No voy a callar’

Respecto a las constantes críticas por sus declaraciones en contra de diferentes personajes y políticos, Aquiles Álvarez aseveró que no se va a callar porque hay situaciones que lo molestan y lo más importante es ser auténtico.

«Yo no voy a vender como lo que no soy. Hay personajes que se merecen que les caiga con todo, entonces ahí si se me puede ir la mano un poquito”, advirtió el alcalde del Puerto Principal, al tiempo que arremetió contra Andrés Guschmer y Martín Pallares.

«Yo soy Rafael correísta. La RC no tiene ninguna agenda para perseguir a nadie y pero si lo dice Pallares. Lo que fue exagerado fue la expresión de él. No puede faltarle el respeto a la Costa porque no votan por él», puntualizó Álvarez.

‘(El Presidente) me quiso caer con todo’

También, Aquiles Álvarez se refirió al cruce de acusaciones con el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras la denuncia en el marco de las investigaciones por el caso Triple A. El alcalde aseveró que todo es un show porque creían que él iba a ser candidato a la Presidencia y porque su «receta es capitalizar el anticorreísmo«.

«Él pensó que iba a ser candidato a la República y me quiso caer con todo (…) Yo no persigo a nadie, no tengo corazón para eso. Yo respeto a cada persona, pero el mundo da vueltas, Lo que haces te regresa. Pero si voy a puntualizar y a gritar a los cuatro vientos cuando se archive el caso que esto fue una persecución político», adelantó Aquiles Álvarez.

