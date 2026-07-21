Tigre aplasta a Nacional y queda a un paso de los octavos de la Sudamericana

El uruguayo Nacional, tres veces campeón de la Copa Libertadores, quedó al borde de la eliminación en los playoffs de acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana al caer 3-0 ante Tigre de Argentina este martes en Montevideo.

El Bolso, relegado a la Sudamericana tras quedar eliminado de la Libertadores en la fase de grupos, terminó despedido entre silbidos e insultos de sus hinchas en el Gran Parque Central, luego de una dura derrota que lo dejó prácticamente eliminado de la competición.

Tigre fue efectivo desde el inicio y convirtió sus dos primeras ocasiones claras. A los 2 minutos, Alan Barrionuevo ganó en el juego aéreo tras un tiro libre enviado al área tricolor y asistió a Jalil Elías, quien apareció sin marca para controlar y definir con precisión.

El VAR revisó la acción y validó el tanto al determinar que el defensor uruguayo Sebastián Coates habilitaba al mediocampista argentino en la jugada del 1-0.

El equipo argentino amplió la ventaja a los 45+4 minutos con Ignacio Russo, quien recibió cerca del vértice del área, encontró espacio y sacó un potente remate de derecha que ingresó junto al segundo palo para establecer el 2-0.

La situación de Nacional se complicó aún más al comienzo del segundo tiempo. El mediocampista argentino Bruno Zuculini, amonestado en la primera mitad, cometió una nueva falta y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que fue expulsado a los 49 minutos.

Nacional, sin fútbol ni capacidad de reacción, terminó devorado por un Tigre efectivo, que a los 90 minutos sentenció la goleada con Elías Cabrera, autor del 3-0 con un potente remate de zurda desde fuera del área.

El partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el próximo martes en Victoria, provincia de Buenos Aires. El ganador de la serie enfrentará al uruguayo Montevideo City Torque en los octavos de final.

Santos, sin Neymar, en Venezuela

Sin Neymar, quien trabaja a contrarreloj para recuperar su mejor forma tras una discreta participación con Brasil en el Mundial, Santos visitará el martes a la Universidad Central de Venezuela en Valencia.

El Peixe espera contar nuevamente con el delantero de 34 años para el Campeonato Brasileño, cuando reciba el sábado a Chapecoense por la vigésima jornada.

Neymar retomó los entrenamientos la semana pasada después de disfrutar de unos días de descanso tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial a manos de Noruega.

Desde entonces, el atacante sigue un plan específico de preparación para volver a competir.

Según medios brasileños, Neymar comunicó a la dirigencia del Peixe su intención de cumplir el contrato vigente hasta diciembre. Una vez finalizada esa etapa, analizará el próximo paso de su carrera, con la posibilidad de retirarse o continuar en otro destino.