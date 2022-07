Matthews gana la etapa 14 del Tour de Francia; Vingegaard sigue de líder

El australiano Michael Matthews se impuso este sábado en la decimocuarta etapa del Tour de Francia, al culminar la escapada en la meta de Mende, su cuarta victoria en la ronda gala; mientras que el danés Jonas Vingegaard resistió al ataque del esloveno Tadej Pogacar y mantiene el maillot amarillo.

El «sprinter» del BikeExchange fue el más fuerte de los 23 ciclistas que se fugaron y remató su triunfo por delante del italiano Alberto Bettiol, que atacó en la subida al aeródromo de la ciudad francesa, pero no pudo culminar.

Tercero fue el francés Thibaut Pinot, por delante del español Marc Soler, en la meta donde el ciclismo español logró su última victoria en el Tour, la de Omar Fraile en 2018.

Con más de 12 minutos entró el ganador de las dos últimas ediciones, Pogacar, acompañado del líder, Vingegaard, que mantiene su renta de 2.22.

El esloveno atacó a falta de 3,5 kilómetros para la meta y Vingegaard fue el único que pudo seguir su rueda, que no dejó hasta pasar la línea de meta.

💛 Jonas Vingegaard and 🇸🇮 @TamauPogi finish with nothing separating the two.



🇸🇮 @TamauPogi et 💛 Jonas Vingegaard coupent la ligne d'arrivée dans la même seconde.#TDF2022 pic.twitter.com/EPGxCaRGID