Ministro del Deporte se pronuncia sobre críticas de deportistas de alto rendimiento

A las críticias realizadas por Richard Carapaz, se suman las de decenas de deportistas de alto rendimiento que aseguran sentirse abandonados por sus federaciones. Durante más de cinco meses no reciben sus mensualidades, han tenido que realizar rifas o no han podido acceder a torneos por falta de dinero.

Cuando todas las cámaras estaban sobre él y todos queríamos saber qué sentía, nuestro medallista de oro alzó su voz para revelar la falta de apoyo.

La respuesta del Comité Olímpico Ecuatoriano se realizó mediante un tweet acompañado por fotos, como queriendo desmentir lo dicho por Carapaz. Además, aseguraron que había un fisioterapeuta en el equipo pero que Richard recibió ayuda de su equipo europeo.

El ministro de Deporte, Sebastián Palacio, también se pronunció desde Tokio. En un video compartido en sus redes sociales dijo entender la postura d elos deportistas y señaló que es el Comité Olímpico quien organiza y define las delegaciones.

«Debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad», añadió el ministro

Sobre el Comité Olímpico Ecuatoriano y su responsabilidad en Juegos Olímpicos.



Sin embargo, Carapaz no es el único deportistas que ha señalado la falta de apoyo, pues muchos de los tricolores que participan en grandes competencias, incluso en estos Juegos Olímpicos, coinciden en sus declaraciones.

Jonathan Carrillo, quien no alcanzó a llegar a Tokio pero es de los mejores del mundo en BMX, es parte del grupo de alto rendimiento de Ecuador y lleva seis meses sin recibir su bonificación. Además, no tiene entrenador y se quedó sin ir a su último torneo por no tener visa ni dinero.

