Ecovía extiende horario de operación el sábado 26 de septiembre por concierto de Romeo Santos y Prince Royce
El transporte municipal modificará sus horarios de operación por la afluencia de personas al Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.
Ecovia tendra servicio extendido para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce.
Quito Informa
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Actualizado:
25 sep 2026 - 13:23
Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realizará el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito.
Debido a este evento, el sistema de transporte público Ecovía extenderá su horario de operación desde la parada Naciones Unidas, de 23:00 a 00:00.
El Municipio de Quito informó que ocho buses biarticulados presentarán este servicio, seis de ellos hacia la estación Guamaní y dos hacia la estación Río Coca.
Mientras que el Metro de Quito atenderá en su horario normal hasta las 23:00, y el corredor Trolebús lo hará hasta las 21:00.
El show musical empezará a las 20:00 del sábado y las autoridades han dispuesto un plan operativo desde las 10:00 para garantizar el normal desarrollo del evento.
Además, se ejecutarán cierres viales en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa.
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