Ecovía extiende horario de operación el sábado 26 de septiembre por concierto de Romeo Santos y Prince Royce

Ecovia tendra servicio extendido para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce.

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realizará el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito.

Debido a este evento, el sistema de transporte público Ecovía extenderá su horario de operación desde la parada Naciones Unidas, de 23:00 a 00:00.

El Municipio de Quito informó que ocho buses biarticulados presentarán este servicio, seis de ellos hacia la estación Guamaní y dos hacia la estación Río Coca.

Mientras que el Metro de Quito atenderá en su horario normal hasta las 23:00, y el corredor Trolebús lo hará hasta las 21:00.

El show musical empezará a las 20:00 del sábado y las autoridades han dispuesto un plan operativo desde las 10:00 para garantizar el normal desarrollo del evento.

Además, se ejecutarán cierres viales en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa.