Juan Riquelme Angulo debutó con La Tri con el número 13 y asume un histórico legado

Juan Riquelme Angulo,delantero de 18 años, en un entrenamiento con la Selección de Ecuador.

Juan Riquelme Angulo Caicedo, delantero esmeraldeño, sumó sus primeros minutos con la Selección absoluta de Ecuador llevando en la espalda el icónico número 13.

Con 1,93 metros de estatura y 18 años, el jugador formado en Independiente del Valle dejó una grata impresión en el frente de ataque por su despliegue físico y potencia en el área.

Angulo dio su salto al fútbol profesional con el primer equipo de los 'Rayados' en marzo de 2026.

Con este prometedor estreno internacional y con su fichaje por el AFC Sunderland de Inglaterra por cerca de USD 8 millones, el pasado 1 de septiembre, el jugador originario de San Lorenzo, Esmeraldas, llega a uno de los puntos más altos de su corta carrera.

Esta operación vincula al delantero con la escuadra británica por cinco temporadas hasta 2031, deja además un 20% de plusvalía a favor de Independiente del Valle por una futura venta. Según datos de Transfermarket, Juan Riquelme Angulo tiene una valoración en el mercado de aproximadamente 350 mil euros.

Con la actuación de Angulo con ‘La Tri’, se confirma la rápida evolución de un talento que ya empieza a abrirse paso en el fútbol europeo y de selecciones, generando esperanzas en los ecuatorianos para hallar un camino al gol.

Así fue el debut de Juan Riquelme Angulo en la Selección

Angulo ingresó al terreno de juego al minuto 66 en lugar de Jordy Caicedo y disputó 24 minutos con la tricolor.

A pesar de la postura defensiva del cuadro asiático, el joven de 18 años protagonizó la jugada más peligrosa del compromiso al sacar un zapatazo esquinado y casi sin ángulo que obligó a una notable estirada del arquero coreano Seung-Gyu Kim.

Durante su permanencia en la cancha, el jugador aportó peso ofensivo y dejó estadísticas destacadas: dos remates al arco, acertó tres pases, acumuló cinco intervenciones con el balón y mostró gran inteligencia en sus desmarques para desordenar al rival.

El estreno de Juan Riquelme Angulo con la Selección de Ecuador tuvo eco inmediato en Inglaterra, donde su club no tardó en festejar el hito en plataformas digitales: "Juan Riquelme Angulo hizo su debut internacional con la selección absoluta de Ecuador. Felicitaciones, Juan", publicaron en redes sociales.

Además, se sumó el reconocimiento del propio director técnico de la Selección ecuatoriana, Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa comentó: “Me pareció auspicioso el debut de Juan Riquelme (Angulo), más allá de nombres propios", de esta forma alentó y elogió sobre el crecimiento y desarrollo futbolístico del nuevo portador del dorsal 13.