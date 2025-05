Actualizado 07:20

Vaticano, EFE |

El papa León XIV ofició en la Capilla Sixtina este viernes 9 de mayo la primera misa de su pontificado ante los 133 cardenales que le eligieron la víspera tras cuatro votaciones y los purpurados mayores de 80 años que se encuentran en roma.

A las 11:09 hora del Vaticano (04:09 hora de Ecuador), el primer papa estadounidense y también con nacionalidad peruana, Robert Francis Prevost, llegó vestido de blanco, con la mitra y el báculo, a la Capilla Sixtina, donde se celebró el cónclave de cardenales.

El primer papa estadounidense comenzó la misa en inglés, dirigiéndose a los cardenales, para decirles que le han «llamado para llevar una cruz y para ser bendecido con esta misión», al tiempo que les pidió que «caminen» a su lado.

Newly elected Pope Leo XIV began his first homily with words in English during Mass in the Sistine Chapel with the College of Cardinals. pic.twitter.com/BgiwQS8U8f