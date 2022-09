La esmeraldeña Nayelhi González fue electa Miss Ecuador 2022 la noche de este sábado 3 de septiembre en Quevedo, Los Ríos. En sus redes sociales envió un mensaje para todos los ecuatorianos.

La joven de 26 años, licenciada en enfermería y modelo profesional, tiene un proyecto social enfocado directamente a los jóvenes que lleva el nombre ‘Chicos Diamantes‘. Esta iniciativa tiene como objetivo potencializar el capital humano de cada uno para que sean líderes de nuestra sociedad.

Bajo esta propuesta social, la nueva sobrena del país utilizó sus redes sociales para comprometerse con la causa. Incluso, durante la ronda de preguntas, Nayelhi se refirió al tema.

«Si pudieras pedir algo a alguien, ¿A quién sería y qué le pedirías?«, fue la interrogante formulada por el presentador Roberto Rodríguez.

«Le pediré al señor Presidente de la República que ayude a mi tierra Esmeraldas. Una tierra que necesita de más oportunidades por jóvenes resilientes y valientes que tienen dones importantes que dar. No solamente Esmeraldas, sino que todo nuestro país. Gracias a Dios estoy aquí como una joven esmeraldeña dejando siempre en alto mi bandera blanco y verde, y diciendo Esmeraldas está presente en cada uno de los aspectos que me he propuesto en mi vida. Muchas gracias», señaló para terminar de convercer al jurado.

‘UN CAMINO DE APRENDIZAJE’

Y en sus redes sociales, tras coronarse Miss Ecuador 2022, también dirigió su mensaje en ese sentido, bajo su compromiso y responsabilidad de representar al país.

En sus historias de Instagram se refirió a la responsabilidad de su representación ante el mundo. «Que responsabilidad tengo con ustedes, promete hacer un trabajo impecable para dejar en alto el nombre de nuestro país megadiverso«, escribió.

Asimismo recordó la importancia de creer en cada uno de nosotros. «Que alegría poder lograr mi propósito y poder decir a todos los jóvenes que ser diferente es la herramienta que tenemos a nuestro favor haciéndonos únicos, crean en ustedes«, añadió el texto que firmó con la frase «Todos somos Ecuador».

También, la Miss Ecuador 2022 con una publicación de una fotografía del momento de sus coronación aprovechó para agradecer el apoyo y recordar el camino de aprendizaje que significó el certamen en su vida.

«Gracias Ecuador! Me siento feliz por los frutos que he cosechado el día de hoy, si les había comentado que mi vida había cambiado durante mi participación, no se imaginan todo lo que se viene. Ha sido un camino lleno de aprendizaje, con momentos de alegría, de tristeza, trasnoches, de compartir y crecer con todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí», se lee en la publiccación que acompañó con una fotografía del momento de sus coronación.

«Siento que Dios a través de mi representación a Esmeraldas me ha permitido ser ejemplo y contagiar a los demás de valores como la compasión, la solidaridad, la empatia y el amor«, añadió

Finalmente, prometió continuar trabajando para «gritar orgullosamente Ecuador ante el universo», haciendo referencia a su preparación para la edición 71 del Miss Universo.