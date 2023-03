Jorge Abedrabbo: La muerte cruzada no es la solución para la democracia

Jorge Abedrabbo, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), habló sobre la situación política de Ecuador. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este miércoles 29 de febrero del 2023, aseguró que no hay causales para aplicar la muerte cruzada.

El legislador recordó que ninguna persona «está por encima de la Constitución, ni siquiera el Presidente de la República» y que todo proceso debe estar enmarcado en las leyes. «Nadie dice que la muerte cruzada es inconstitucional, pero tiene que estar dentro del artículo 148», que estable la capacidad del mandatario para disolver la Asamblea Nacional, señaló

Además, Abedrabbo indicó que la preocupación de los funcionarios públicos y los ecuatorianos no está en los conflicto políticos sino en los problemas sociales como la inseguridad, la situación de los hospitales y los estragos del invierno.

Asimismo, el asambleísta dijo que el presidente Guillermo Lasso podría firmar la muerte cruzada, pero esa acción no estaría enmarcada en la ley. También aseguró que no existe temor a que la Asamblea sea disuelta sino que este mecanismo constitucional no sería la solución para los problemas que atraviesa el país.

«La muerte cruzada puede ser bastante popular ahora porque tenemos una Asamblea con poca credibilidad, pero no es la solución para la democracia», enfatizó. No obstante, reconoció que los asambleístas deben seguir trabajando para recuperar la credibilidad porque no han solventado las problemáticas sociales de los ecuatorianos.

Por otro lado, respecto a los acuerdos con otras bancadas, Abedrabbo dijo que han coincidido de forma transparente. “Los acuerdos que hemos realizado legislativamente han sido de frente. No es un delito hacer un acuerdo legislativo, pero debe estar sobre la mesa. Aquí no debe haber acuerdos para sacar presos».

Y sobre los desacuerdos en torno al juicio político al Presidente, el legislador explicó que lo apoyarán si este tiene una vía constitucional o democrática. “Lo importante es defender la democracia, la institucionalidad y al pueblo ecuatoriano», sostuvo.

Con respecto a ese tema, Abedrabbo señaló que esperarán el dictamen de la Corte Constitucional. Y, en caso de aprobarse el juicio político, cree que el Primer Mandatario debe defenderse de forma transparente ante el pleno de la Asamblea.

