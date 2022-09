Mujer denuncia agresión por parte de un hombre en Guayaquil

Una joven madre fue brutalmente golpeada y arrastrada por un sujeto en el norte de Guayaquil, la agresión sucedió la mañana del domingo 11 de septiembre de 2022, cuando la mujer salió a la tienda.

“El tipo tocó mi parte trasera y yo reaccioné insultándolo, él se ofendió más, empezó a golpearme, me agarró del cabello, me dio contra el piso, me metió puñetes, patadas, me escupió”, relató Nicole en una entrevista para Teleamazonas.

Además, la joven indicó que el agresor le dijo: “Eso te enseñará a no meterte con los hombres”

Nicole recuerda que había gente a su alrededor, pero nadie le brindo ayuda, pese a los gritos de auxilio que todos escucharon.

“Yo estuve tirada en el piso hasta que pude reaccionar, porque los golpes en la cabeza me dejaron mal, me paré sola, busqué mis pertenencias, porque no me robó, el tipo solo quería abusar de mí, vine a mi casa sola, porque nadie pudo ni siquiera darme la mano, nadie” contó la víctima entre lágrimas.

Según Nicole, la Policía Nacional le dijo que ella no podía hacer nada más que buscar al agresor con las características físicas que recuerda.

“Tenía gorra, barba de candado con canas, sus ojos eran de color café claro, saltones, tenía una verruga”, describió la mujer al agresor.

Ella subió su testimonio a su cuenta de TikTok , que rápidamente se viralizó por todas las redes sociales.