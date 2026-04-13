Quito: sanciones por construcciones no autorizadas se incrementan

Las autoridades anuncias fuertes sanciones para quienes deciden incumplir con las sanciones.

En Quito, las sanciones por construcciones irregulares se incrementan. En lo que va del 2026, se registran 145 penalizaciones por obras no autorizadas.

Según datos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en 2025 hubo 265 infractores, lo que significa un incremento del 44,8% en comparación con 2024, cuando hubo 183 sancionados.

Así mismo, en ese periodo las suspensiones de construcción pasaron de 359 en 2024, a 664 en 2025, lo que significa un incremento del 85%.

Sectores con más construcciones no autorizadas

Sectores de Tumbaco y Los Chillos concentran cerca del 30% de las suspensiones registradas entre 2024 y 2026.

El supervisor de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó que el incumplimiento de la sanción puede traer consecuencias, como la prohibición de transferir y comercializar el bien inmueble.

Indicó además, que las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta USD 48.200 dependiendo del metraje o la ejecución en zonas especiales, como áreas de protección ecológica.