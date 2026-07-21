Derrumbe mantiene bloqueada la vía Zumbi-Paquisha mientras continúan labores de limpieza

Un deslizamiento de tierra de gran magnitud mantiene interrumpido desde hace tres días el tránsito en la vía Zumbi–Paquisha, a la altura del sector La Florida, en Zamora Chinchipe.

Las autoridades de la provincia anunciaron que trabajan para retirar el material acumulado, aunque la reapertura dependerá de que existan condiciones seguras para la circulación.

El derrumbe, provocado por las intensas lluvias registradas en la zona, bloqueó completamente este eje vial que conecta los cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza.

La magnitud del desprendimiento obligó a movilizar maquinaria pesada, entre excavadoras y volquetas, para remover miles de metros cúbicos de tierra y rocas.

Las instituciones que integran el sistema de respuesta, entre ellas la Prefectura de Zamora Chinchipe, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Municipio de Centinela del Cóndor, anunciaron un trabajo coordinado para evaluar la estabilidad del terreno y avanzar en la rehabilitación de la carretera.

Llamado a conductores a respatar señales de tránsito

Según la información, técnicos especializados realizan inspecciones permanentes, apoyados con drones y estudios geológicos para determinar cuándo será seguro reabrir el paso.

Como medida preventiva, las autoridades mantienen restringido el acceso al área afectada debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

Además, hicieron un llamado a conductores y peatones para que respeten la señalización y eviten cruzar por el sector mientras continúan las evaluaciones técnicas.